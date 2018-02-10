Burhaniye'de zeytinlikleri kır bekçileri koruyor

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Kasım ayında başlayan zeytin hasadının sonuna yaklaşılırken, ‘başakçı’ adı altında zeytin toplamak isteyenler, görevli kır bekçileri tarafından bölgeden uzaklaştırılıyor.
Burhaniye ilçesinde, Kasım ayında başlayan zeytin hasadında tarlalarda ‘başakçı’ adı altında hırsızlık yaşanmaması için ellerinde silahlı ve telsizli 33 kır bekçisi 24 saat devriye atıyor. Bölgede zeytin üreticilerin başına dert olan ve adına ‘başakçı’ verilen zeytin toplayıcılarına kır bekçileri göz açtırmıyor. Burhaniye Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nda görevli 33 kır bekçisinin bu görevi ise yöredeki zeytin üreticisinin de takdirini kazandı.
Burhaniyeli zeytin üreticisi Ahmet Tap, bölgede zeytin hırsızlığına karşı görev yapan bekçilere teşekkür ederek, "Başakçı adı altında zeytin hırsızlığı yapanlardan dolayı çok mağdur durumdayız. Devamlı Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nı arıyoruz. Onlar gelip müdahale ediyorlar. Onlar olmasa işimiz zor" dedi.
Üretici Ahmet Coşkun ise, "Biz burada malımızı kendi kendimize koruyamıyoruz. Allah razı olsun. Buradaki bekçiler geliyor. Bizim malımızı koruyor. Eğer onlar olmazsa burada başakçılardan malımızı alamayız. Gelip zeytinlerimizi toplayıp gidiyorlar. Bunun önlenmesini istiyoruz" diye konuştu.
Zeytin bölgesinde hırsızlara karşı 24 saat devriye görevinde bulunan Bekçibaşı Hüseyin Atabay ise, "33 bekçimizle beraber görev yapıyoruz. Sezon başından beri her gün yüzlerce başakçı ile mücadele ettik. Çiftçilerimiz çok mağdurdu. Bu mağdurluğu gidermek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Çiftçimiz rahat uyusun. Müstahsilimiz rahat uyusun. Biz olduğumuz sürece üreticinin gözü arkada kalmasın" diye konuştu.
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