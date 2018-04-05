Burhaniyeli amatörler Şahinler Camiini fotoğrafladı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği "Fotoğraf Çekimi ve Görsel Düzenleme" kursunda teorik eğitimlerini tamamlayan amatör fotoğrafçılar aldıkları eğitimi kırsal Taylıeli ve Şahinler Mahallelerini ziyaret ederek hayata geçirdi.

Taylıeli’nin deniz manzaralı fotoğraflarını çeken amatörler, tarihi Şahinler Camiinde de bol bol çekim yaptı. Değişik meslek gruplarından emeklilerin yer aldığı amatörlerle çekim gezilerine devam ettiklerini anlatan Eğitmen Özcan Şimşek,”Teorik eğitimlerimizi pratiğe dönüştürmek ve bu fırsatla da çevremizdeki güzellikleri fotoğraflamak için kursiyerlerimiz ile birlikte her hafta farklı bir bölgeye gidiyoruz. Bu hafta Taylıeli ve Şahinler Mahallelerini ziyaret ettik. Ülkemizin süsleme ve resimleri ile meşhur güzide bir eseri olan Şahinler Camiini fotoğraflamak keyifli oldu. Her hafta çektiğimiz fotoğrafları Pazartesi dersimizde değerlendiriyoruz. Kursumuzun sonuna kadar fırsat buldukça yine gezilerimize devam edeceğiz" dedi.