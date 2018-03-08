HABER

Burhaniyeli kadınlar kendi yazdıkları tiyatro oyununda oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 20:25 | Son Güncelleme

BALIKESİR'li kadınlar kendi yazdıkları 'Kadın TV' adlı tiyatro oyunu ile seyircilerin karşısına çıktı.

Burhaniyeli kadınlar kendi yazdıkları tiyatro oyununda oynadı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'li kadınlar kendi yazdıkları 'Kadın TV' adlı tiyatro oyunu ile seyircilerin karşısına çıktı. Tiyatro eğitimi almamış kadınların oyununu 300 kişi izledi.
Burhaniye ilçesi Öykü Atölyesinde bir araya gelen 15'i kadın, 2'si erkek olmak üzere toplam 17 kişi 'Kadın TV' adlı tiyatro oyununu yazdı. 3 ay içinde hazırlıklarını tamamlayan kadınların ağırlık olduğu oyuncular hiç tiyatro eğitimi almadan Reha Yurdakul Salonu’nda 'Kadın TV' adlı oyununu kendileri oynayarak sahneledi. Oyunda televizyonda yer alan kadın programları ve evlendirme programlarının konusu işlendi. Profesyonel tiyatroculara taş çıkaran kadınların oyununu 300 kişi izledi. Büyük beğeni toplayan tiyatro oyunu sonunda oyuncuları izleyiciler ayakta alkışladı.
'Kadın TV' oyunda rol alan emekli öğretmen Esma Çevik, "Şu anda o kadar heyecanlıyım. Bu güzellik beni çok mutlu etti. Çok kısa sürede bir çalışma yaptık. Ama, kadınlara bir mesaj verebildiysek onlara ulaşabildiysek ne mutlu bize. Çok heyecanlı ve çok güzel bir çalışma oldu” dedi.
'Kadın TV' oyunun yazarı Filiz Kayalı ise, "2012 yılında Burhaniye Öykü Atölyesindeki öykü kadınlarla yola çıktık. Şiddete hayır demek için. Yeter dur demek için Küçük kasabada onlarca kadın bir araya geliyoruz. Günlerce çalışıyoruz. Kendimiz yazıyoruz. Kendi yazdığımız hikayeleri anlatıyoruz. Ve diyoruz ki hey kadınlar burada şiddete tecavüze karşı her zaman ayakta dimdik duruyoruz. Bu üçüncü oyunumuz. Her zaman olduğu gibi gene Burhaniye halkı bizi yalnız bırakmadı. Biz yaptığımız işten gurur duyuyoruz. Bütün cesur yürekli arkadaşlarımızla kadınlarımızla bir aradayız” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Burhaniyeli kadınlar kendi yazdıkları tiyatro oyununda oynadıBurhaniyeli kadınlar kendi yazdıkları tiyatro oyununda oynadıBurhaniyeli kadınlar kendi yazdıkları tiyatro oyununda oynadıBurhaniyeli kadınlar kendi yazdıkları tiyatro oyununda oynadı

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz ettiLiseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti
Bahçeli'den Nureddin Yıldız tepkisiBahçeli'den Nureddin Yıldız tepkisi
Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Kedicikler yasaklanınca Adnan Oktar aslanlarına kaldı

Kedicikler yasaklanınca Adnan Oktar aslanlarına kaldı

Eskişehirspor'da Felix Michel'in sözleşmesi feshedildi

Eskişehirspor'da Felix Michel'in sözleşmesi feshedildi

İlginizi Çekebilir

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Ölümden sonra ne oluyor? İlk kez görüntülendi

Ölümden sonra ne oluyor? İlk kez görüntülendi

Bekir Bozdağ'dan son dakika açıklama! 'Yanlış dini bilgiler düzeltilecek'

Bekir Bozdağ'dan son dakika açıklama! 'Yanlış dini bilgiler düzeltilecek'

İzmir'deki otel yangınında çarpıcı detay!

İzmir'deki otel yangınında çarpıcı detay!

Bomba iddia! "Muhalefet 'gizli ittifak' yapacak"

Bomba iddia! "Muhalefet 'gizli ittifak' yapacak"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti Marmaris Kadın Kollarından Kadınlar Günü etkinliği

AK Parti Marmaris Kadın Kollarından Kadınlar Günü etkinliği

Ünlü sanatçı Zaliha yıllar sonra ortaya çıktı

Ünlü sanatçı Zaliha yıllar sonra ortaya çıktı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlardan büyük yürüyüş!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlardan büyük yürüyüş!

Laos Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Kham-Inh Khıtchadeth, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti (Fotoğraflar)

Laos Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Kham-Inh Khıtchadeth, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti (Fotoğraflar)

Kadınlar için bilgilendirme ve farkındalık sergisi

Kadınlar için bilgilendirme ve farkındalık sergisi

Şükran Öney Anaokulunda kadınlar günü

Şükran Öney Anaokulunda kadınlar günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.