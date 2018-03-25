Burhaniyeli kadınlar, zumba ve pilatesle zayıflıyor

Fatih Emrah ERDOĞAN-Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde ‘Obeziteye Dikkat! Yaşamına Hareket Kat’ sloganıyla başlatılan zumba ve pilates kursuyla, kadınlar hem eğleniyor hem de zayıflıyor.

Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 'Obeziteyle Mücadele Birimi' tarafında kadınlara yönelik ücretsiz pilates, zumba ve temel jimnastik kursları veriliyor. ‘Obeziteye Dikkat! Yaşamına Hareket Kat’ sloganıyla, diyetisyen kontrolünde 2 yıldır süren kurslara katılan 475 kadının toplamda 1803 kilo zayıfladığı açıklandı.

Burhaniye Atatürk Spor Salonu'nda beden eğitimi öğretmeni Gözde Durmaz tarafından verilen kurslarda katılımcılara, belediye bünyesinde çalışan diyetisyen tarafından da kişiye özel beslenme programları çıkarılıyor. Dans ve aerobik figürleri içeren zumba dansı ve ardından pilates çalışmalarıyla süren dersler, kadınlar için büyük eğlenceye dönüşüyor.

Beden eğitimi öğretmeni Gözde Durmaz, obeziteye karşı ve hayata hareket katmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti. Eğitimlere katılan kadınları diyetisyen kontrolünde beslendiklerini söyleyen Durmaz, “Keyifli bir şekilde 2 yıldır devam eden derslerimiz oldukça verimli geçiyor. Derslerimiz haftanın 3 günü, 50 ile 60 arasında kursiyer ile sürüyor. Kadınlarımız özellikle zumba dersine yoğun ilgi göstermekte. Onun haricinde pilates de seviliyor. Burada zumba, pilates, genel sıkılaşmaya yönelik zemin egzersizlerimiz ve kardiyo çalışmaları yapıyoruz” dedi.

HAMİLELERİ UYARDI

Kendisinin uzun yıllardır spor yaptığını söyleyen Durmaz, hamile kaldıktan sonra başlanan zumba derslerini sağlıklı bulmadığını söyledi. Durmaz, "Aynı zamanda 6 aylık hamileyim. Ben uzun süreden bu yana aktif olarak sporla uğraştığım için çalışmalara ara vermedim. Ama bu konuda uyarıda bulunmak istiyorum. Benim hamile olduğumu görüp, hamileler zumba yapabilir gibi bir algı da oluşturmak istemiyorum. Hamilelik öncesinde de aktif bir şekilde sporunu yapmış bireyler buna devam edebilir. Ama hamile kaldıktan sonra zumbaya başlamayı çok sağlıklı bulmuyorum” diye konuştu.

‘SAĞLIKLI BİR TOPLUM İÇİN EL ELE ’

Burhaniye Belediye Başkanı Ak Partili Necdet Uysal, ilçede toplumun her kesiminden insanlara yönelik sportif faaliyetlerin sürdüğünü açıkladı. Zumba ve pilates derslerinin sadece kadınlara yönelik olduğunu belirten Uysal, “Obezite ile mücadele anlamında toplumumuza katkı sağlayan bir organizasyon. Burada beden eğitimi öğretmeni tarafından zumba ve pilates dersleri veriliyor. Kadınlarımız birlikte dayanışma içerisinde sağlıklı yaşam için spor yapma imkanı buluyorlar. Sağlıklı bir toplum için hep birlikte çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

KADINLAR MEMNUN

Zumba ve pilatesle zayıfladıklarını söyleyen kadınlardan Gönül Recep, “2 yıldır buradaki eğitimlere devam ediyorum. Kendim emekliyim. Burada keyifli bir ortamımız var. Kurslara katıldığımdan beri vücudumdaki yağlarda erime olurken, sıkılaşmayı da ciddi şekilde fark ettim” dedi.

Kursta, 3 hafta içerisinde 5 kilo verdiğini söyleyen Hatice Erevik ise, “Yaklaşık 2 aydır zumba ve pilates derslerine devam ediyorum. Zumba ve pilates derslerinde diyetisyenin verdiği program ile ilk 3 hafta içerisinde 5 kilo verdim” şeklinde konuştu.

Daha önce evde kendi başına pilates yaptığını söyleyen Atiye Özel, kurslar sayesinde grup haline daha etkili ve bilinçli çalışma olanağı bulduğunu söyledi. Özel, eğitmenlerinin güler yüzlü ve ekibin uyum içerisinde çalışmasıyla da hayatlarına farklı bir eğlence geldiğini söyledi.