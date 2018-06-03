Burhaniye'nin 11 yıllık iftar geleneği

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 11 yıl önce başlatılan ve her gün bir kişinin sokağında komşularına iftar verdiği gelenek, devam ediyor.

Geriş, Memiş ve Yunus mahallelerinde süregelen gelenekte her akşam bir aile tarafından alınan malzemelerle mahalle sakinleri imece usulü odun ateşinde yemekleri pişiriyor. Daha sonra sofranın başında buluşan sokak sakinleri oruçlarını açıyor.

İftar veren Geriş Mahallesi sakinlerinden Şerif Ali Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneklerini devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bazen her gün bazen de gün aşırı mahallemizde iftar hazırlanıyor. Tüm mahalleli yer sofrasında orucunu birlikte açıyor." dedi.

Emine Avcı ise ramazan ayı boyunca mahallelerinde iftarın ortaklaşa yapıldığını anlatarak, "Gelenek, göreneklerimizi Geriş Mahallesi'nde yıllardan beri devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Nazan Aldemir de "Birlikte iftar yapmak çok güzel bir duygu. Bu geleneğin devam ettirilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 140 kişinin katıldığı iftarın ardından şükür duası edildi.

