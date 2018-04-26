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Burhaniye’nin seyir terası Dutluca’da çalışmalar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 15:25 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye’nin, eşsiz Körfez manzarası ve doğasıyla dikkatleri üzerine çeken kırsal mahallesi Dutluca’da belediyenin yaptığı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Burhaniye’nin seyir terası Dutluca’da çalışmalar sürüyor

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye’nin, eşsiz Körfez manzarası ve doğasıyla dikkatleri üzerine çeken kırsal mahallesi Dutluca’da belediyenin yaptığı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Her geçen gün ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelen Dutluca’ya yaraşır düzenlemeler, Burhaniye Belediyesi tarafından bir bir hayata geçiriliyor.
Görev süresinin bitimine kadar kırsal mahallelerde yapımı planlanan çalışmaları tümüyle tamamlamayı hedeflediklerinin altını çizen ve vatandaşların taleplerine daima kulak veren Belediye Başkanı Necdet Uysal, Burhaniyelilerin daha iyi yaşam şartlarına ulaşması için canla başla çalışmaya devam ediyor.
Dutluca’da Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında; belediye kahvehanesinin sıva ve boya işlerinin yanı sıra teras yapımı da tamamlandı. Kahvehane çatısı ve teras korkulukları baştan aşağı yenilendi, yanındaki dükkân ve odalar revize edildi. Sağlık ocağı ve muhtarlık binası komple boyandı. Muhtarlık binasının önüne ve yan tarafına yapılan terasın yanı sıra yan kısmına bir bulaşıkhane inşa edildi. Mahalle camisinin boya ve sıva işleri tamamlandı. Mahallenin yukarı kısmında kış aylarındaki yağışlar nedeniyle göçük tehlikesi yaşayan evlerin bulunduğu alana, 50 metre uzunluğunda istinat duvarı yapıldı ve önündeki dar yol genişletildi. Kahvehane önündeki merdiven ve meydan çalışmaları ise devam ediyor.
Başkan Uysal’ın Deliktaş Kaya Sunağı yanında yapımı için söz verdiği kafeteryanın son rötuşları tamamlanmak üzere. Peyzaj düzenlemelerinin ardından, Dutluca’ya gelecek ziyaretçi sayısında büyük artış olması bekleniyor.
Dutluca’nın değer kazanması için yapılan düzenlemelerin çok önemli olduğunu ve mahalle halkının getirilen hizmetlerden son derece memnun olduğunu söyleyen Muhtar Hüseyin Yılmaz, Başkan Uysal’a teşekkür ederek, hizmetlerinden dolayı minnettar olduklarını söyledi.

Burhaniye’nin seyir terası Dutluca’da çalışmalar sürüyor

Burhaniye’nin seyir terası Dutluca’da çalışmalar sürüyor

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