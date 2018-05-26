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Burkina Faso iklim değişikliğinin etkisi altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 18:37 | Son Güncelleme

Burkina Faso iklim değişikliğinin etkisi altında

VAGADUGU (AA) - Burkina Faso Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Batio Bassiere, ülkede iklim değişikliğine bağlı olarak tarım arazileri, bitki türleri ve birçok hayvan türünün tehdit altında olduğunu söyledi.

Bakan Bassiere, 25. Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günleri vesilesiyle yaptığı açıklamada, iklim değişikliği nedeniyle her yıl ülkedeki verimli arazilerin kullanılamaz hale geldiğini dile getirdi.

Bakan Bassiere, "İklim değişikliğine bağlı olarak 350 bitki türü, 12 yabani memeli, 24 sürüngen türü, 19 kuş ve 48 balık türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.” ifadesini kullandı.

İklim değişikliği ve kuraklığın yol açtığı bu durumu “doğanın ve biyolojik çeşitliliğin kitlesel ve intihar niteliğindeki trajedisi” olarak niteleyen Bakan, buna bir son vermek için uluslararası camiaya daha fazla yardım ve kararlılık çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Burkina Faso kuraklık

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