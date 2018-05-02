Burkina Faso pamuk üretiminde Afrika birinciliğini Mali’ye bıraktı

VAGADUGU (AA) – Batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso, 2017 rakamlarına göre Afrika’daki pamuk üretiminde yüzde 10 düşüş kaydederek birinciliği Mali’ye kaptırdı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Burkina Faso, pamuk üretiminde 2016 senesine göre yüzde 10’luk düşüş kaydetti ve Batı Afrika’daki birinciliğini Mali’ye bıraktı.

Pamuk üretimindeki düşüşün en önemli nedeninin iklim faktörü olduğunun altını çizen yetkililer, düzensiz ve yetersiz yağışların üretimi olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Burkina Faso Pamuk Üreticileri Derneği ise 2018 sezonunda 836 bin tonluk pamuk üretimi hedefliyor.

Burkina Faso 2017 senesinde 613 bin ton pamuk üretimi ile Mali’nin 100 bin ton gerisine düşmüştü.

