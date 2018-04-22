Burkina Faso'da araçta kilitli bırakılan 5 çocuk öldü

VAGADUGU (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso'da iki araçta kilitli bırakılan 5 çocuk hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, başkent Vagadugu'da park halindeki iki otomobilde 5 çocuk ölü bulundu.
Polis, bir araçta kilitli bırakılan 4 çocuğun ve bir başka araçta da bir çocuğun aşırı sıcaktan öldüğünü belirtti.
Hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı ülkede yapılan tüm güvenlik uyarılarına rağmen çok sayıda çocuk araçta kilitli bırakılıyor.
2018'in ilk 3 ayında araçta bırakılan 280'den fazla çocuk yaşamını yitirdi.
Yetkililer, güvenlik güçlerinin söz konusu vakaların önüne geçmek için düzenli olarak park halindeki araçları kontrol ettiğini kaydetti.
Araçta bırakılan çocukların büyük bir kısmının aşırı sıcak, bazılarının da güvenlik kemerinin boyunlarına dolanması nedeniyle öldüğü bildirildi.
Meclis'te 16 yıl sonra bir ilk
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'
Yunanistan'dan Erdoğan'a yanıt geldi: Türkiye'nin tavrını değiştirmesini bekliyoruz
Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde
HDP'de Selahattin Demirtaş karmaşası! Aday olarak belirlendi mi?
''Baldızımla birliktesin. Kız kardeşimle de yakaladım' Aşk mesajlarını okuyunca çılgına döndü
Arkadaşına kendini tabancayla vurdurdu! Sebebi 'yok artık' dedirtti
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum