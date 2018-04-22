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Burkina Faso'da araçta kilitli bırakılan 5 çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 21:16 | Son Güncelleme

Başkent Vagadugu'da park halindeki iki otomobilde bırakılan 5 çocuk hayatını kaybetti - Güvenlik uyarılarına rağmen, 2018'in ilk 3 ayında araçta bırakılan 280'den fazla çocuk yaşamını yitirdi

VAGADUGU (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso'da iki araçta kilitli bırakılan 5 çocuk hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Vagadugu'da park halindeki iki otomobilde 5 çocuk ölü bulundu.

Polis, bir araçta kilitli bırakılan 4 çocuğun ve bir başka araçta da bir çocuğun aşırı sıcaktan öldüğünü belirtti.

Hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı ülkede yapılan tüm güvenlik uyarılarına rağmen çok sayıda çocuk araçta kilitli bırakılıyor.

2018'in ilk 3 ayında araçta bırakılan 280'den fazla çocuk yaşamını yitirdi.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin söz konusu vakaların önüne geçmek için düzenli olarak park halindeki araçları kontrol ettiğini kaydetti.

Araçta bırakılan çocukların büyük bir kısmının aşırı sıcak, bazılarının da güvenlik kemerinin boyunlarına dolanması nedeniyle öldüğü bildirildi.

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