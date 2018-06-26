Burkina Faso'da Cumhurbaşkanı Kabore 2020'de aday olacak

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, 2020 seçimlerinde aday olacağını duyurdu.
Yerel basındaki haberlere göre, ülkeyi 2015'in sonundan bu yana yöneten Kabore verdiği bir röportajda, 2020'de düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden yarışacağını belirtti.
"Yasal olarak, iki dönem görev yapabiliyorum. Hükümet programımı bu tarihe kadar tamamlamaya çalışacağım ve 2020'de yeniden aday olacağım." ifadesini kullanan Kabore, yurt dışında yaşayan Burkina Faso vatandaşlarının ilk kez seçimlere oy kullanabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.
Kabore, Burkina Faso'yu 27 yıl yöneten Blaise Compaore'nin protestolar nedeniyle istifasının ardından bir senelik geçiş süreci sonunda Aralık 2015'te seçimle göreve gelmişti.
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