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Burkina Faso'da eğitime terör engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 21:52 | Son Güncelleme

Sahel ve Nord bölgelerindeki terör saldırıları nedeniyle 216 okulda eğitim verilemiyor

VAGADUGU (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso’da terör saldırıları nedeniyle 216 okulda eğitimin yapılamadığı bildirildi.

Burkina Faso Milli Eğitim Bakanı Stanislas Ouaro, yaptığı açıklamada, ülkenin Mali sınırındaki Sahel ve Nord bölgelerindeki terör eylemleri nedeniyle 216 okulda eğitime ara verildiğini belirtti.

Bakan Ouaro, "Sahel ve Nord bölgelerindeki terör eylemleri nedeniyle 20 bin öğrenci eğitimden mahrum kaldı ve 895 öğretmen de derslere girememektedir." dedi.

Sınava girecek öğrencilerin derslerden geri kaldığını ifade eden Ouaro, özellikle ortaokul, lise ve üniversite sınavlarına girecek öğrencilerin güvenli bölgelerde eğitime devam edebilmeleri için Bakanlar Kurulu’nun karar aldığını ve bu alanda çalışma yaptıklarını söyledi.

Ülkenin Bourou bölgesinde kısa süre önce bir okula kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda bir öğrenci ölmüş, bir öğretmen e kaçırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Burkina Faso eğitim terör

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