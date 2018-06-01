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Burkina Faso'da idam cezası kalktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 12:54 | Son Güncelleme

Burkina Faso'da idam cezası kalktı

VAGADUGU (AA) - Burkina Faso'da mecliste alınan kararla idam cezası kaldırıldı.

Burkina Faso Adalet Bakanı Rene Bagoro, idam cezasının kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, değişikliğin modern ceza hukukuna geçişte önemli bir adım olduğunu söyledi.

Değişikliklerin daha adil ve etkili sonuçlar vereceğine inandıklarını ifade eden Bagoro, "İdam cezasının kaldırılmasına ek olarak organize suç örgütleri, terörizm, yolsuzluk, kadına karşı şiddet, çocuk hakları konularında uluslararası hukuk normlarına uygun değişiklikler yapıldı." dedi.

Bagoro, "Bu değişiklikler yabancı yatırımcılara yasal olarak güvenli bir iş ortamı sunma, barış ve güvenlik için daha iyi bir çerçeve sağlayacaktır." ifadelerini kullandı ve bu adımla Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde uluslararası yükümlülük ve taahhütleri büyük ölçüde yerine getirdiklerini ifade etti.

- Karar cumhurbaşkanının kardeşinin iadesini kolaylaştıracak

İdam cezasının kaldırılması, eski cumhurbaşkanı Blaise Compaore'nin kardeşi François Compaore'nin Fransa'dan iadesini kolaylaştıracağı iddia edildi.

Compaore, 1998'de ünlü gazeteci Norbert Zongo cinayetine karışmakla suçlanırken, Fransa'da yakalanmasına rağmen idam cezası olduğu gerekçesiyle Burkina Faso'ya iade edilmemişti.

Burkina Faso'da, yasalarda yer almasına karşın idam cezası 1978'den beri uygulanmıyor.

Son değişiklikle beraber, Sahra altı Afrika'da idam cezasını kaldıran ülke sayısı 21'e yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
idam cezası

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