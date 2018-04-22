Burkina Faso’da stadyumdaki vaaz bitiminde izdiham çıktı: 6 ölü

VAGADUGU (AA) - Burkina Faso’da bir stadyumda düzenlenen dini programın bitiminde çıkan izdihamda 6 kişinin öldüğü bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, başkent Vagadugu’nun kuzeyindeki Somgande Stadyumu'nda Şeyh Aguib Sore vaaz verdi.
Vaazın bitiminde dinleyicilerin 3 çıkış kapısından birinde yoğunlaşması sonucu izdiham yaşandı.
İzdihamda 5’i kadın 6 kişi hayatını kaybetti.
Programın organizatörleri, stadyumda tüm güvenlik önlemlerinin alınmasına rağmen dinleyicilerin 2 büyük kapıyı boş bırakarak küçük çıkışa yönelmesi sonucu olayın yaşandığını savundu.
Savcılık, izdihamla ilgili soruşturma başlattı.
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