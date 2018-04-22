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Burkina Faso’da stadyumdaki vaaz bitiminde izdiham çıktı: 6 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 22:40 | Son Güncelleme

Burkina Faso’da stadyumdaki vaaz bitiminde izdiham çıktı: 6 ölü

VAGADUGU (AA) - Burkina Faso’da bir stadyumda düzenlenen dini programın bitiminde çıkan izdihamda 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Vagadugu’nun kuzeyindeki Somgande Stadyumu'nda Şeyh Aguib Sore vaaz verdi.

Vaazın bitiminde dinleyicilerin 3 çıkış kapısından birinde yoğunlaşması sonucu izdiham yaşandı.

İzdihamda 5’i kadın 6 kişi hayatını kaybetti.

Programın organizatörleri, stadyumda tüm güvenlik önlemlerinin alınmasına rağmen dinleyicilerin 2 büyük kapıyı boş bırakarak küçük çıkışa yönelmesi sonucu olayın yaşandığını savundu.

Savcılık, izdihamla ilgili soruşturma başlattı.

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Burkina Faso izdiham ölü Vaaz

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