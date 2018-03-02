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Burkina Faso'daki saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 23:59 | Son Güncelleme

Katar, Bahreyn, Irak ve Suudi Arabistan, Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da Genelkurmay Başkanlığı ve Fransız Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyı kınadı

İSTANBUL (AA) - Katar, Bahreyn, Irak ve Suudi Arabistan, Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da Genelkurmay Başkanlığı ve Fransız Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyı kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Vagadugu'da Genelkurmay Başkanlığı ve Fransız Büyükelçiliğine yapılan saldırı şiddetle kınanarak, Katar'ın terör ve şiddete karşı olduğu vurgulandı.

Burkina Faso hükümetine ve saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırıya tepki gösterilerek, Bahreyn'in terör, şiddet ve radikalizme karşı Burkina Faso ve Fransa'nın yanında olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub, yaptığı yazılı açıklamada saldırıyı kınayarak, ülkesinin terörün her çeşidini kınadığını ifade etti.

Mahcub, saldırı karşısında Irak'ın Fransa ve Burkina Faso'nun yanında olduğunu belirterek, terör kaynaklarının kurutulması, radikalizmin temelinde yatan sebeplerin yok edilmesi için çabaların arttırılması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayandırılan haberde, ülkenin saldırıyı kınadığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın hayatını kaybedenler için Burkina Faso'da hükümete ve halka başsağlığı dilediği aktarıldı.

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir grup Genelkurmay Başkanlığı ve Fransız Büyükelçiliği yakınlarında arabadan çıkıp etrafa ateş açmış, ardından Genelkurmay Başkanlığı'nda patlama meydana gelmişti.

Olayda ilk belirlemelere göre 7 Burkina Faso askerinin hayatını kaybettiği, 8 saldırganın etkisiz hale getirildiği aktarılmıştı.

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