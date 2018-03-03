Burkina Faso'daki saldırı

VAGADUGU (AA) - Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'daki silahlı saldırıda ölen askerlerin sayısı 8'e yükseldi.
Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore, sosyal medya hesabı aracılığıyla konuya ilişkin açıklama yaptı.
Saldırıda Genelkurmay Başkanlığı ile Fransız Büyükelçiliğinin hedef alındığını belirten Kabore, "Ülkemiz karanlık güçler tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda 8 askerimiz hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı sıfatımla, cesur halkımıza yönelen bu hain saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.
Ölen askerlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileyen Kabore, Burkina Faso'nun kaosa ve teröre karşı dik durmaya devam edeceğini vurguladı.
Başkent Vagadugu'da, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir grup, Genelkurmay Başkanlığı ve Fransız Büyükelçiliği yakınında araçtan çıkıp etrafa ateş açmış, ardından Genelkurmay Başkanlığında patlama meydana gelmişti. Olayda ilk belirlemelere göre 7 Burkina Faso askerinin hayatını kaybettiği, 8 saldırganın etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu. Kara Kuvvetleri Sağlık Birimi Müdürü Albay Amade Kafando ise en az 90 kişinin yaralandığını ifade etmişti.
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