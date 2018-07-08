KAYRAVAN (AA) – NACİH EZ-ZAĞDUDİ - Burkina Faso'lu Yusuf Kunfi (45), yıllar önce ülkesinden ayrılıp kilometrelerce yol katederek geldiği Tunus'ta başladığı Kuran-ı Kerim yolculuğunu, şimdi eğitmen olarak sürdürüyor.

Küçük yaşta geldiği Tunus'un Kayravan kentinde hafızlık ve İslami ilimler alanında eğitimini tamamlayan ve 1991'de ülkesine dönen Kunfi, yıllardır ülkesinde kendisi gibi hafızlar yetiştiriyor. Yalnızca Burkina Faso'nun Djibo kentinde kurduğu Kuran-ı Kerim medresesinde hocalık yapmakla yetinmeyen Kunfi, yetenekli ve başarılı talebelerini Tunus'a getirerek burada eğitim görmeleri için gerekil imkânları sağlamaya çalışıyor.

Kunfi, hem talebelerini kendisinin de hafızlığını tamamladığı "Kuran-ı Kerim Cemiyeti"ne kaydettirmek, hem de hocalarını ziyaret etmek için zaman zaman Tunus'a geliyor.

Yine böyle bir amaçla Tunus'un Kayravan kentine gelen Kunfi, AA muhabirine küçük yaşta başlayan Kur'an-ı Kerim yolculuğunu anlattı.

Burkina Fasolu bazı öğrencilerini İslami ilimler alanında çok iyi yetişerek kendisiyle beraber Djibo'da kurduğu Kuran-ı Kerim medresesinde eğitmenlik yapmaları için Kayravan'a getirdiğini belirten Kunfi, "Djibo'daki medresede yaptığımız çalışmalar sayesinde kentte İslam'ı kabul edenlerin sayısı arttı." dedi.