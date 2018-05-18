Burkina Fasolular Filistinliler için dua ediyor

VAGADUGU (AA) - Burkina Faso’da Müslümanlar, teravih namazlarında Filistinliler için dua ediyor.

İmam Salih Ouedraogo, AA muhabirine, İsrail’in bölgede büyük bir zulüm yaptığını ve Müslümanlar olarak buna sessiz kalamayacaklarını belirtti.

Ouedraogo, "Ramazan ayına mahzun girdik. Her teravih namazında Kudüs’ün kurtuluşu için dua ediyoruz." dedi.

Türkiye'de okuyan Burkina Fasolu İdris Kiemde de Filistin’de yaşananları en sert şekilde kınadıklarını ve İsrail'in Filistinlilere karşı tavrının kabul edilemez olduğunu söyledi.

- Türk vakıflarından Burkine Faso'ya yardım

Diyanet bursuyla Türkiye'de okuyan ve ramazan için ülkesine dönen Kiemde, Burkina Faso'da ramazan günlerinin daha hareketli geçtiğini anlatarak, "İnsanlar, iftar saatlerinde çevredeki insanlara su ve meyve suyu ikram ediyor. Meyve suları da genelde hibisküs ve zencefilden yapılıyor." dedi.

Türk vakıflarının bu sene ramazandan önce yardım dağıtmaya başladığını belirten Kiemde, birçok aileye erzak ulaştırıldığını, yardımların köylere kadar götürüldüğünü dile getirdi.

Kiemde, ramazanda tefsir derslerinin gelenek haline geldiğini ve birçok camide yerel dilde tefsir dersleri yapıldığını söyledi.

