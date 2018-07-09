Burkinalı gençlerden kripto para

ANKARA / Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da üç genç piyasaya kripto para sürmeye hazırlanıyor.

Yerel medyadaki haberlere göre, Burkina Faso merkezli Global İş Yönetimi Enstitüsü (GLOBUMI) adlı şirketin kurucularından İpolite Sombie, Solomane Diallo ve Berassou Edmon isimli gençler iki yıl süren çalışmalarının ardından Kama Kolo (KK) adlı yeni kripto parayı sanal piyasalara sürmek için hazırlıklarını tamamladı.

Tedavüle 1 Ağustos’ta girmesi planlanan KK sanal biriminin 0,0083 dolar değerinde olacağı belirtildi.

GLOBUMI Genel Müdürü Sombie, KK’nın FOREX piyasasındaki kripto paralardan biri olduğunu ve dünya çapındaki çeşitli borsaların platformlarında yer alacağını kaydetti. Sombie, para biriktirmek amacıyla piyasaya giren gençlere hizmet etmek için 50 milyon dolarlık sermaye ortaya koyacaklarını bildirerek, gençlerin kazancının yüzde 300 ile yüzde 3 bin arasında olacağı tahmininde bulundu.

Batı Afrika Kalkınma Bankası'nın eski yöneticilerinden ve GLOBUMI Yönetim Kurulu üyesi olan Pierre Claver Damiba da sanal piyasanın zarar riski de taşıdığını hatırlatarak, "Yatırım yapmak için yeterli bir eğitim almak gerek." ifadesini kullandı.

Damiba, sanal piyasaya yapılan yatırımların yüksek verimli olduğunu, Burkinalı gençlerin piyasaya girerek doğru seçim yaptıklarını vurgulayarak, “Kripto para piyasasında başarılı olmak için ahlaki bütünlük ve sağduyu olmazsa olmazımızdır. Bunu yeni başlayan gençlere sürekli hatırlatıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

