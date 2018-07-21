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Büro Memur-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 18:05 | Son Güncelleme

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz: - "Amacımız dostça ve kardeşçe ülkemizi ve milletimizi daha iyi yerlere taşımaktır"

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, "Amacımız dostça ve kardeşçe ülkemizi ve milletimizi daha iyi yerlere taşımaktır." dedi.

Yanbaz, Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Büro Memur-Sen 15'inci Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sendikalarının bayrağının tüm illerde zirvede dalgalandığını söyledi.

Sendikanın daha iyi yere gelmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Yanbaz, "Amacımız dostça ve kardeşçe ülkemizi ve milletimizi daha iyi yerlere taşımaktır. Bunun için büyük bir sendikayız. Çalışacağız, mücadele edeceğiz ve sendikamızı daha iyi noktalara taşıyacağız." diye konuştu.

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy da ulusal ve uluslararası anlamda Sarıkamış'ın her türlü toplantı ve organizasyonlara ev sahipliği yapmasının önemli olduğuna işaret etti.

Sarıkamış'ın ülke ve bölgenin tarihi, turizmi, doğası ve şehitler diyarı olarak nadide bir yer olduğunu dile getiren Toksoy, "Bölgemizin güzelliklerini gördükten sonra gittiğiniz yerlerde tanıtarak turizme katkı sunacağınızı ümit ediyorum. Toplantının da ülkemize, milletimize faydalı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Yanbaz ile Toksoy, daha sonra dünya ve Avrupa boks şampiyonu Karslı boksör Tuğrulhan Erdemir'e altın hediye ederek kutladı.

Sendikanın Türkiye genelinden şube başkanlarının katıldığı toplantı, yarın sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Büro Memur-Sen Sarıkamış Vecdi Yanbaz

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