"Bürokratik mekanizmaları yeni sistemin öngörüsüyle düzenleyeceğiz"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Parlamenter sistem denilen ve artık Türkiye'nin enerjisini israf ettiği, ağırlığını taşıyamadığı, gelecek yolculuğunda önünü tıkadığı çok açık olan sistem bütün kurum, kural ve alışkanlıklarıyla arşivlerdeki yerini almıştır. Şimdi yepyeni bir dönem başlıyor." dedi. Çeşitli programlara katılmak üzere İzmir'e gelen Pakdemirli, Adnan Menderes Havalimanı'nda helikoptere binerek Buca ilçesinde dün çıkan orman yangınında zarar gören alanları inceledi. İncelemelerinin ardından tekrar havalimanına dönen Bakan Pakdemirli, buradan ayrılırken kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Bakan Pakdemirli, bir seçimi birlikte atlattıklarını, yorulduklarını, terlediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın selamını İzmir'e getirdiğini söyledi. "Size şehitlerin kanlarıyla sulanmış bombalanmış ama demokrasiden taviz vermeyen kurucu Meclisten selam getirdim." diyen Pakdemirli, 15 Temmuz'da milletin İstiklal Marşı'nın sözlerini yaşattığını vurguladı.

- "Yepyeni bir dönem başlıyor" Türkiye'nin 24 Haziran seçimleriyle bir devri kapatıp yeni bir dönemi açtığına dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti: "Türk miletinin bu büyük başarısını ne kadar alkışlasak azdır. Dünyada böylesine büyük bir demokrasi ve yönetim devriminin kansız, kavgasız, entrikasız biçimde gerçekleştirecek çok az toplum vardır. Bu değişim milletimizin medeni kabiliyetini ve demokratik olgunluğunu en açık şekilde ortaya koyan tarihsel bir hadisedir. Parlamenter sistem denilen ve artık Türkiye'nin enerjisini israf ettiği, ağırlığını taşıyamadığı, gelecek yolculuğunda önünü tıkadığı çok açık olan sistem bütün kurum, kural ve alışkanlıklarıyla arşivlerdeki yerini almıştır. Şimdi yepyeni bir dönem başlıyor." Pakdemirli, yeni sistemin her şeyi baştan aşağı değiştireceğini vurgulayarak, "Rahmetli Menderes'i nasıl astılarsa, rahmetli Özal'ı nasıl kuşattılarsa, Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl darbelerle devirmeye çalıştılarsa büyük liderimizi bunlara teslim etmemek en büyük görevlerimizden biriydi." dedi.

Yeni çağın fırsat yüzyılı olduğunu kaydeden Pakdemirli, şu değerlendirmelerde bulundu: "Dünyanın zenginliğinden, refahından, güvenliğinden daha fazla pay alan ülke olmalıyız. Tarihsel miras ancak bizim gibi bir mirasa sahip olan toplum, 'kişiyi yücelt ki devlet de yücelsin' anlayışı, ecdadımızın bin yıldır hüküm sürdüğü bu topraklarda yeniden bölgenin ve küresel gücün merkezi olmaya adaydır. Kardeşlik ve paydaşlık toplumu olmamız gerekiyor. Uzun zamandır bölünmelerle, sağcı-solcu, dinli-dinsiz, Sünni- Alevi, Kürt- Türk diye kamplara bölünmekten bıkmadık mı? Nihayet sizlerin iradesiyle yeni sisteme geçmiş bulunmaktayız." Siyasetin insana hizmet için yapıldığını dile getiren Pakdemirli, ailesine ikinci kez millete hizmet etmenin nasip olduğunu aktardı. Pakdemirli, Türkiye tarımını geliştirmek, büyütmek adına var gücüyle çalışacağını söyleyerek, "Tarım ve Orman Bakanlığımız çok geniş çalışma alanına sahiptir. Bürokratik mekanizmaları yeni sistemin öngörüsüyle atılım yapma, sorun çözme, hızlı karar alma kabiliyeti ile yeniden düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.