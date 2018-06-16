"Bürokratik oligarşiyi kesinlikle yok edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bürokratik oligarşiyi, biz şimdi bu yeni sistemle yeni dönemde kesinlikle yok edeceğiz." dedi.
Erdoğan, Kanal 7 televizyonunda katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.
Bürokratik oligarşiden yana şikayetçi olduğunu anımsatan Erdoğan, "Bürokratik oligarşiyi, biz şimdi bu yeni sistemle yeni dönemde kesinlikle yok edeceğiz." ifadelerini kullandı.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kendisini televizyonda programa çıkma davetini eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:
"Utanmadan sıkılmadan televizyona davet ediyor. Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak kendine. Biz seni muhatap alır mıyız?"
Erdoğan, 24 Haziran'dan sonra OHAL'in kaldırılmasına yönelik adımların atılacağını belirterek, "OHAL'in gelmesi sorun değil eğer OHAL'i gerektirecek bir durum söz konusu olursa OHAL yine gelir ama niçin gelir terörle mücadele için gelir." değerlendirmesinde bulundu.
- "Hükümet tasarısını süratle yürürlüğe sokacağız"
Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Bu olayda da bunlara bizim mesafeli veyahut da bir müsamaha göstermek mümkün değil. Yani bizim için bu noktada bir insan ölümü neyse buna da böyle bakıyoruz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Hayvanları Koruma Kanunu'nu AK Parti olarak 2004'te çıkarttıklarını anımsatarak, hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları ve düzenlemeleri içeren hükümet tasarısını da seçimden sonra süratle yürürlüğe sokacaklarını bildirdi.
Yeni düzenlemeyle kanunun yasak fiillere ilişkin idari para cezalarında önemli oranda bir artışa gidileceğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Sahipli veya sahipsiz hayvanlara acımasız ve zalimce muamelelerde bulunmak veya eziyet etmek ve hayvanları birbirine zarar verecek şekilde dövüştürmek fiilen suç haline geliyor. Sahipli hayvanlar bakımından sahibinin şikayeti üzerine, sahipsiz hayvanlar bakımından ise Orman ve Su İşleri Bakanlığının yazılı başvurusu üzerine soruşturma ve kovuşturma yapılabiliyor. Böyle bir süreci başlatmış olacağız. Dolayısıyla biz bu işleri sahipsiz bırakmayacağız."
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- "Özgürlük mücadelesinin tek yeri var, sandık"
Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilere yönelik silahlı saldırıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, "Bu yaklaşım PKK'nın artık alışılmış yaklaşımı. Hele hele bunlar Şanlıurfa'da böyle bir şeyi hiç hazmedemiyorlar." dedi.
Saldırıya tepki gösteren Erdoğan, "Bu mudur özgürlük mücadelesi? Eğer samimiyseniz, dürüstseniz öyle Hans'ı, George'u, bilmem neyi, arkana almak suretiyle gelip de özgürlük mücadelesi verme. Özgürlük mücadelesinin tek yeri var, sandık. Sandıkta özgürlük mücadelesini ver." diye konuştu.
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