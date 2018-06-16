"Bürokratik oligarşiyi kesinlikle yok edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bürokratik oligarşiyi, biz şimdi bu yeni sistemle yeni dönemde kesinlikle yok edeceğiz." dedi.

Erdoğan, Kanal 7 televizyonunda katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Bürokratik oligarşiden yana şikayetçi olduğunu anımsatan Erdoğan, "Bürokratik oligarşiyi, biz şimdi bu yeni sistemle yeni dönemde kesinlikle yok edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kendisini televizyonda programa çıkma davetini eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Utanmadan sıkılmadan televizyona davet ediyor. Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak kendine. Biz seni muhatap alır mıyız?"

Erdoğan, 24 Haziran'dan sonra OHAL'in kaldırılmasına yönelik adımların atılacağını belirterek, "OHAL'in gelmesi sorun değil eğer OHAL'i gerektirecek bir durum söz konusu olursa OHAL yine gelir ama niçin gelir terörle mücadele için gelir." değerlendirmesinde bulundu.

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Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Bu olayda da bunlara bizim mesafeli veyahut da bir müsamaha göstermek mümkün değil. Yani bizim için bu noktada bir insan ölümü neyse buna da böyle bakıyoruz" ifadelerini kullandı.