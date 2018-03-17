"Bursa 16. Kitap Fuarı" kapılarını açtı

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliğinin iş birliğiyle düzenlenen Bursa 16. Kitap Fuarı açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesinin (UÜ) de desteğiyle hazırlanan fuarın açılışı nedeniyle TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.

Vali İzzettin Küçük, burada yaptığı konuşmada, fuarın güçlü, zengin ve heyecan verici olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Kitapla ilgili alacağımız mesafeler var. Tanınmış simalara 'Boş zamanlarınızda ne yaparsınız?' diye soru sorduklarında 'Kitap okurum, spor yaparım, balık tutarım.' gibi cevap verilir. Kitap okumak boş zaman işi değildir. Kitap okumak, en kıymetli en özel en müstesna zamanlarda yapılacak şeydir. Toplumun bu yaklaşımı bir defa yanlıştır."

Herkesin evinde küçük de olsa bir kütüphane oluşturmasını tavsiye eden Küçük, şunları söyledi:

"O kütüphane süs kütüphanesi olmamalı. Evdeki çocuğun kitap okuması buna bağlıdır. Etrafınızda birkaç tane kitaplık olacak. Bir tanesi yatak ucunuzun başında, birisi oturma odanızda olmalı. Bu olmazsa çocuğa 'Kitap oku' demenin bir anlamı yok. Sizi kitap okurken görmezse emin olun hiç kitap okumaya başlamaz. Sadece okuyacağı ders kitabı olur. Mahalle kütüphanelerini çoğaltmanız lazım. Çocukların bir sığınak, kaçamak olarak gördüğü yer internet kafeler olmalıdır. Bunun için kütüphanelerin sayısını çoğaltmamız lazım."