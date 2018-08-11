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Bursa, Antalya ve İzmir'de korkutan yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 13:30 | Son Güncelleme

Bursa, Antalya ve İzmir'den art arda gelen yangın haberleri korkuttu. Son dakika habere göre, Mudanya'da 3 yıl önce 170 hektarlık ormanlık alanın kül olduğu bölgede ve Manavgat'ta yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bugün saat 13.30 sıralarında, İzmir Menemen'deki bir plastik fabrikasında da yangın çıktı. Fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi, söndürme çalışmalarına başlandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Göynüklü ve Çağrışan mahalleleri mevkisindeki nasıl çıktığı bilinmeyen orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyor. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına, köylülerde kovalarla ve küreklerle söndürmeye çalışıyor. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ''Alevler evlere 100 metre yaklaştı'' dedi.

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Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Çağrışan mevkisindeki kızılçam ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını söyledi. İhbarın ardından ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirten Akın, "İtfaiye ekiplerinin yanı sıra müdürlüğümüze ait helikopterle de yangına müdahale edilmeye başlandı. Çevre illerden başka helikopter de istiyoruz." dedi.

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FETÖ’nün malikanesinin yakınlarındaki yangına helikopter de havadan müdahale ediyor. Olay yerine ayrıca yakın bölgelerden de itfaiye aracının sevk edildiği belirtildi.

ANTALYA'DA ORMAN YANGINI

Yerleşim alanına yakın alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ters istikamete seyreden orman yangınına 4 helikopter 1 amfibik uçak, 25 arazöz 2 dozer sevk edildi. Yangına müdahale ediliyor.

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İZMİR'DE FABRİKA YANGINI

Bugün saat 13.30 sıralarında, Menemen'e bağlı Ulukent yakınlarındaki bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle gözyüzüne yükselen siyah dumanlar, İzmir'in birçok yerinden görüldü. Fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi, söndürme çalışmalarına başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Mudanya Antalya Manavgat yangın

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
5 sene sonra gidin oteller,villalar,rezidanslar göreceksiniz buralarda.sakın şaşırmayın.Türkiyedesiniz.Haydi buyrun tekbirrrrr
BİLEREK YAKILIYO TÜRKİYE DUSMANLARI TARAFINDAN BANA GÖRE
Amerika yapmış Cola ve marboro boykot
dusmanlikla alasi yok sadece rant icin yapiliyo ozellikle bursada yanginin ciktigi yer villa lar ile dolu yeni yapilara yer acmak icin yakiyolar nasilsa akp yanan yerleri aninda imara aciyo
önce şöför meslektaşlarımdan sonrada bütün insanlardan ricam lütfen ama lütfen yanan sigarayı dışarı atmayalım illaki ormalık alan degil tarım arazileride zarar görüyor emege saygınız varsa lütfen
rantcılar peşkeşcilere gün doğdu
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