Bursa, Antalya ve İzmir'de korkutan yangın!

Bursa'nın Mudanya ilçesi Göynüklü ve Çağrışan mahalleleri mevkisindeki nasıl çıktığı bilinmeyen orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyor. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına, köylülerde kovalarla ve küreklerle söndürmeye çalışıyor. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ''Alevler evlere 100 metre yaklaştı'' dedi.
Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Çağrışan mevkisindeki kızılçam ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını söyledi. İhbarın ardından ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirten Akın, "İtfaiye ekiplerinin yanı sıra müdürlüğümüze ait helikopterle de yangına müdahale edilmeye başlandı. Çevre illerden başka helikopter de istiyoruz." dedi.
FETÖ’nün malikanesinin yakınlarındaki yangına helikopter de havadan müdahale ediyor. Olay yerine ayrıca yakın bölgelerden de itfaiye aracının sevk edildiği belirtildi.
ANTALYA'DA ORMAN YANGINI
Yerleşim alanına yakın alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ters istikamete seyreden orman yangınına 4 helikopter 1 amfibik uçak, 25 arazöz 2 dozer sevk edildi. Yangına müdahale ediliyor.
İZMİR'DE FABRİKA YANGINI
Bugün saat 13.30 sıralarında, Menemen'e bağlı Ulukent yakınlarındaki bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle gözyüzüne yükselen siyah dumanlar, İzmir'in birçok yerinden görüldü. Fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi, söndürme çalışmalarına başlandı.
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