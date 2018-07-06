Bursa Barosu Başkanı Altun: Fitne mayası bu gölde tutmaz

BURSA, (DHA)- BURSA Barosu Başkanı avukat Gürkan Altun, 1993'te yaşanan olayların Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü bozmaya yönelik olduğunu belirterek, "Güçlü bir şekilde şu mesajı vermek lazım. Siz bizi ne kadar öldürürseniz öldürün, ne kadar fitne sokmaya çalışırsanız çalışın, bu maya bu gölde tutmaz. İç ve dış güçlere bunun tutmadığını ne ölçüde gösterirsek, bu katliamlar da suikastlar da o ölçüde azalacaktır" dedi.

Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, Bursa Akademik Odalar Birliği Hizmet Birimi'nde bulunan Avukat Özgür Aksoy Konferans Salonu'nda 6 yeni avukat için düzenlenen ruhsat töreninde konuştu. Altun, 25 yıl önce terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği Başbağlar Katliamı'nı hatırlatarak, şöyle konuştu:

"33 köylü vatandaşımız PKK'lılarca kurşuna dizilmişti. 1993 yılının tek vahim olayı bu değildi. 1993 yılında 11 büyük olay meydana geldiğini görüyoruz. 9'u ölümle sonuçlanmış. Eşref Bitlis gibi bir komutan öldürülmüş. Adnan Kahveci gibi bir değer bir trafik suikastına kurban gitmiş. 24 Ocak'ta Uğur Mumcu öldürülmüş. Cemaate dair yazdığı 'Rabıta' adlı kitap hâlâ hafızalarda. Turgut Özal ölmüş ve hâlâ eceliyle mi öldü, başka bir şekilde mi öldü tartışılmakta. Sivas olayı olmuş. 33 aydınımız, 2 otel görevlisi ve 2 yurttaş olmak üzere 37 kişi canını kaybetmiş. 25 Mayıs 1993'te 33 erimiz yine PKK'lılar tarafından yola kurulan pusu sonucu şehit edilmiş. Kamhi suikastı, albay suikastı derken 11 olay yaşanmış. 90'lı, 'beyaz Toros'lu yıllarda Türkiye acı bedeller ödedi. Türk siyasi, düşün ve sanat hayatına tamamen yön vermiş, adeta 12 Eylül 1980 etkisi yaratmış bir dönemdi."

"Biz Sivas katliamını, peşinden gelen Başbağlar katliamını ayrı ayrı kınadık" diyen Gürkan Altun şöyle devam etti:

"Bunlar toplu katliamlardı ve toplumu bölmeye çalışan eylemlerdi. Tekil eylemler için protestolarımızı yapıyoruz, görüşlerimizi açıklıyoruz, her 24 Ocak'ta Uğur Mumcu'yu anıyoruz. Tekil olaylar bir fikri, bir bakış açısını yok etmek için yapılırken diğerleri toplumu doğrudan doğruya, Çorum'da, Kahramanmaraş'ta olduğu gibi toplumu bölmeye çalışan eylemler. Güçlü bir şekilde şu mesajı vermek lazım. Siz bizi ne kadar öldürürseniz öldürün, ne kadar fitne sokmaya çalışırsanız çalışın, bu maya bu gölde tutmaz. İç ve dış güçlere bunun tutmadığını ne ölçüde gösterirsek, bu katliamlar da suikastlar da o ölçüde azalacaktır."

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