"24 Haziran seçimlerinde Bursa'daki hukukçuları üzen bazı olaylar olmuştur. Mensubu bulunduğumuz Bursa Barosunun seçimlerde meslek örgütü olduğunu unutarak taraf olması, seçim gözlemciliği adı altında bir kısım siyasi partilerden yana tavır alması asla kabul edilemez. Baro Başkanı ve yönetimi, Bursa Barosunu CHP, İYİ Parti ve özellikle de HDP'nin arka bahçesi haline getirmiştir. Baro ve yönetimi, seçimlerde bir kısım Baro mensubu avukatlara gözlemci kartı yanında CHP, İYİ Parti ve HDP müşahit kartları dağıtmış, özellikle de her şeyden habersiz genç avukatlara HDP müşahit kartı verme konusunda ısrarcı olmuştur."

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Bursa Şube Başkanı avukat Necdet Yılmaz, Bursa Barosu yönetimini istifaya çağırarak, "Baro başkanı ve yönetimi, Bursa Barosunu CHP, İYİ Parti ve özellikle de HDP'nin arka bahçesi haline getirmiştir." dedi.

Yılmaz, Baronun tarafsız olması ve siyasetten uzak durması gerektiğini aktararak, "Bir mesleki WhatsApp

grubu olan 'Mazeretim Var'da açıkça Millet İttifakı'nın ve HDP'nin oylarına sahip çıkılması gerektiğine vurgu yapılmış, paylaşımda bulunulmuştur. Hatta Selahattin Demirtaş'ın kendi partililerine gönderdiği sandık güvenliğine ilişkin metin bu grupta paylaşmıştır." dedi.

Baro yönetimine "Kamuoyunda tarafsızlığınızı ve saygınlığınızı kaybettiniz, istifa edin." çağrısı yapan Yılmaz, "Siyaset yapmaktan vazgeçin, bir meslek örgütü olduğunuzu unutmayın. Sadece bir görüşün veya bir ideolojinin temsilcisi olmadığınızı, size oy versin vermesin tüm Baro üyesi avukatların meslek örgütü olduğunuzu unutmayın. Bizim verdiğimiz aidatlarla, bir kısım siyasi partilerin ve terör örgütünün uzantısı bir partinin değirmenine su taşımaktan vazgeçin." ifadelerini kullandı.

