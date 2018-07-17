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Bursa bıçağı tescillendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 10:42 | Son Güncelleme

Yaklaşık 4 yıl önce başvurusu yapılan Bursa bıçağına coğrafi işaret tescil belgesi alındı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında tescil başvurusu yapılan Bursa bıçağının coğrafi işaret tescil belgesi alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa bıçağının gelecek nesillere aktarılması amacıyla oluşturulan Bursa Bıçak Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Burada sergilenen ürünleri inceleyen Başkan Aktaş, 2014 yılında tescil başvurusu yapılan Bursa bıçağının coğrafi işaret tescil belgesi aldığını bildirdi.

Aktaş, tescili yapılan Bursa bıçağının bundan sonra standartlara uygun şekilde üretilmesinin sağlanacağını ifade etti.

Bıçağın özellikleri, üretim metodu ve imalat süreçlerinin artık kayıt altına alındığını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan bir kişi, Bursa Bıçakçılar Derneği'nden üç bıçak ustası ve Uludağ Üniversitesinden bir yetkili Bursa bıçağının standartlara uygun olarak üretilmesini sağlamak üzere denetimler yapacak. Vatandaşlarımıza Bursa bıçağını kullanmalarını ve dostlarına hediye olarak götürmelerini tavsiye ediyorum. Şehir merkezimizde yer alan Bursa Bıçak Müzesi'ni ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Hiçbir yerde göremeyecekleri bıçak çeşitlerini burada rahatlıkla inceleyebilirler."

Aktaş, daha sonra tescil belgesini müze girişine astı.

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