Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin önemli bir değeri olan ipeğin dünyada daha fazla pazara ulaşması adına çalışma başlattıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aktaş, Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'ni ziyaret ederek, üretim sürecini inceledi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Aktaş, Bursa ipeğinin geleceğe taşınması gerektiğini vurgulayarak, ürünlerin daha fazla pazara ulaşması ve daha sağlıklı üretim için çalışma yaptıklarını ifade etti.

Proje kapsamında dağ bölgeleriyle İnegöl ve Mustafakemalpaşa'da 11 ayrı noktada yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlandığını anlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Üretimlerimizin değerlendirilmesi ve gelen misafirlere hediye edilmesi noktasında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluştan destek bekliyoruz. Büyükşehir belediyesinin burada herhangi bir kar marjı yok. Aksine fedakarlık yapıyoruz. BUSMEK aracılığıyla eğitimleri veriyoruz. Kültür Turizm Şube Müdürlüğü aracılığıyla da Bursa ipeği sürecinin tüm şehre aktarılması konusunda tanıtımlar yapıyoruz. Konuyla ilgilenen öğrencilerimizi ağırlıyoruz."