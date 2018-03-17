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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş:

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 21:01 | Son Güncelleme

"Bursa markası olan ipeğin Türkiye ve dünya arenasına sunulmasına aracılık edeceğiz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin önemli bir değeri olan ipeğin dünyada daha fazla pazara ulaşması adına çalışma başlattıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aktaş, Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'ni ziyaret ederek, üretim sürecini inceledi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Aktaş, Bursa ipeğinin geleceğe taşınması gerektiğini vurgulayarak, ürünlerin daha fazla pazara ulaşması ve daha sağlıklı üretim için çalışma yaptıklarını ifade etti.

Proje kapsamında dağ bölgeleriyle İnegöl ve Mustafakemalpaşa'da 11 ayrı noktada yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlandığını anlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Üretimlerimizin değerlendirilmesi ve gelen misafirlere hediye edilmesi noktasında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluştan destek bekliyoruz. Büyükşehir belediyesinin burada herhangi bir kar marjı yok. Aksine fedakarlık yapıyoruz. BUSMEK aracılığıyla eğitimleri veriyoruz. Kültür Turizm Şube Müdürlüğü aracılığıyla da Bursa ipeği sürecinin tüm şehre aktarılması konusunda tanıtımlar yapıyoruz. Konuyla ilgilenen öğrencilerimizi ağırlıyoruz."

Aktaş, Bursa'da ipekçiliğin yaşaması, gelecek nesillere aktarılması ve istihdam sağlanması adına bu işe sahip çıkılması gerektiğine işaret ederek, "Bursa Kültür AŞ üretimin takibi, satışı ve lansmanı konularında adımlar atacak. Projenin sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz. Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür AŞ tarafından Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansına (BEBKA) bir proje yazıyoruz. Bursa ipeğine coğrafi işaretin alınması, üretimlerin teşvik edilmesi ve desteklenmesi noktasında faaliyetler gösteriyoruz. Bursa markası olan ipeğin Türkiye ve dünya arenasına sunulmasına aracılık edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa ipeği dünya ihracat Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi

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