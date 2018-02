Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) meclis üyelerinin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’ne verdiği Zeytin Dalı Harekatı’na destek önergesi bütün partilerin imzası ile kabul edildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’ne MHP meclis üyeleri tarafından verilen Zeytin Dalı Operasyonu’na destek önergesi tüm partilerin imzası ile kabul edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Ercan Barutçuoğlu, MHP Grup Başkanvekili İhsan Bilgili, CHP Grup Başkanvekili Erdal Aktuğ, DP Grup Başkanvekili Nurettin Çetin, İYİ Parti Başkanvekili Hasan Ertürk tarafından imzalanan önerge oy birliği ile kabul edildi.

MHP’nin verdiği ve bütün partilerin kabul ettiği önerge şöyle: “Büyük Türk milletinin tarih sahnesindeki ihtişamlı yürüyüşünü durdurmak isteyen, düşmanlık histerisine kapılan bütün şer unsurlarının maşası terör örgütlerine haddini bildirmek ve terörü kaynağında kurutmak amacıyla haklı ve meşru bir mücadele için Zeytin Dalı Operasyonu ile Afrin’e giren kahraman ordumuzun ve Türk güvenlik güçlerinin her zaman ve her zeminde yanında olduğumuzu bildirir, bu uğurda can veren aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, Türk milletine baş sağlığı dileriz”