HABER

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 20:04 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) meclis üyelerinin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’ne verdiği Zeytin Dalı Harekatı’na destek önergesi bütün partilerin imzası ile kabul edildi.Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’ne MHP meclis üyeleri tarafından verilen Zeytin Dalı Operasyonu’na destek önergesi tüm partilerin imzası ile kabul edildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) meclis üyelerinin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’ne verdiği Zeytin Dalı Harekatı’na destek önergesi bütün partilerin imzası ile kabul edildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’ne MHP meclis üyeleri tarafından verilen Zeytin Dalı Operasyonu’na destek önergesi tüm partilerin imzası ile kabul edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Ercan Barutçuoğlu, MHP Grup Başkanvekili İhsan Bilgili, CHP Grup Başkanvekili Erdal Aktuğ, DP Grup Başkanvekili Nurettin Çetin, İYİ Parti Başkanvekili Hasan Ertürk tarafından imzalanan önerge oy birliği ile kabul edildi.
MHP’nin verdiği ve bütün partilerin kabul ettiği önerge şöyle: “Büyük Türk milletinin tarih sahnesindeki ihtişamlı yürüyüşünü durdurmak isteyen, düşmanlık histerisine kapılan bütün şer unsurlarının maşası terör örgütlerine haddini bildirmek ve terörü kaynağında kurutmak amacıyla haklı ve meşru bir mücadele için Zeytin Dalı Operasyonu ile Afrin’e giren kahraman ordumuzun ve Türk güvenlik güçlerinin her zaman ve her zeminde yanında olduğumuzu bildirir, bu uğurda can veren aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, Türk milletine baş sağlığı dileriz”

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

RTÜK’ten skandal karar: Ata’ya hakarete ceza yok!

RTÜK’ten skandal karar: Ata’ya hakarete ceza yok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Soyağacını arayanların sayısı 3 milyonu geçti!

Soyağacını arayanların sayısı 3 milyonu geçti!

Başbakan Yardımcısı Işık: “Afrin operasyonu sadece PYD-YPG terör örgütüne karşıdır”

Başbakan Yardımcısı Işık: “Afrin operasyonu sadece PYD-YPG terör örgütüne karşıdır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ı kabul etti

Gaziosmanpaşa’da çocuklar park polislerine emanet

Gaziosmanpaşa’da çocuklar park polislerine emanet

Çocuklar veremle savaşı çizdi

Çocuklar veremle savaşı çizdi

Vatandaş için 'Açık Kapı Milletin Kapısı' bürosu, Valilik'te açıldı

Vatandaş için 'Açık Kapı Milletin Kapısı' bürosu, Valilik'te açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.