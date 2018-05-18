Bursa Büyükşehir Belediyesinden Üsküp'te iftar

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile El Hilal Yardım Kuruluşu tarafından iftar verildi.

Eski Üsküp Çarşısı'nda bulunan Murat Paşa Camisi önünde düzenlenen iftara, Bursa Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, Türk kurum ve kuruluşlarından yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammed Gazali Şen, ramazan ayının Müslümanlar ve insanlık alemine hayırlar getirmesini temenni etti.

Belediye olarak ecdatlarının "maneviyatlı şehir" olarak tabir ettiği Bursa'da 11 ayın sultanı ramazanı ihya ettiklerini dile getiren Şen, "İstedik ki Bursa'da hissettiğimiz manevi atmosferi kardeş ülkelere, kardeş şehirlere yayalım." dedi.

Ağırlıklı olarak Bursa olmak üzere Türkiye'de Balkanlarla bağı olan insanlar yaşadığını hatırlatan Muhammed Gazali Şen, Bulgaristan, Kosova, Bosna Hersek, Makedonya, Yunanistan ve Gürcistan'da iftar programları düzenlediklerini anlattı.

El Hilal Yardımlaşma Kuruluşu Başkanı Behicuddin Şehabi de Bursa ile 15 yıldır süren iş birliklerinin bundan sonra da devam etmesini dilediklerini söyledi.

Herkesin orucunun kabul olmasını dileyen Şehabi, "Bu feyizli ve bereketli günlerde dualarımız, Türkiye'mizin daha güçlü, daha söz sahibi olması yönünde." diye konuştu.

Üsküp'e bağlı Çayır Belediye Başkan Vekili Zahir Bekteşi ise böyle mübarek bir günde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, herkesin orucunun kabul olmasını temenni etti.

