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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mudanya ilçesi Göynüklü ve Çağrışan mevkisinde çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 17:41 | Son Güncelleme

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mudanya ilçesi Göynüklü ve Çağrışan mevkisinde çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı


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Anahtar Kelimeler:
Bursa orman yangını

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