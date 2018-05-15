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Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 21:52 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, AK Parti Gemlik Belediye Meclis Üyesi Fehmi Kulaber’in aracı kurşunlandı.

Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

Gemlik’te seyir halinde olan AK Parti Gemlik Belediye Meclis Üyesi Fehmi Kulaber’in aracı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

DHA'nın aktardığına göre, saldırıdan yara almadan kurtulan Kulaber, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu. İfadesinin ardından olay yerine tespit için götürülen Kulaber, herhangi bir düşmanının olmadığını söyledi.

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ak parti Bursa Gemlik Fehmi Kulaber silahlı saldırı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bütün oylar akp:) neyse geçmiş olsun
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