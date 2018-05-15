Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

Gemlik’te seyir halinde olan AK Parti Gemlik Belediye Meclis Üyesi Fehmi Kulaber’in aracı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

DHA'nın aktardığına göre, saldırıdan yara almadan kurtulan Kulaber, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu. İfadesinin ardından olay yerine tespit için götürülen Kulaber, herhangi bir düşmanının olmadığını söyledi.





