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Bursa'da Cedric'e benzediği için ismini değiştirmeye giden Ercan Şentürk asker kaçağı çıkınca kışlanın yolunu tuttu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 16:42 | Son Güncelleme

Bursa'da meydana gelen olayda 24 yaşındaki Ercan Şentürk, arkadaşları tarafından çizgi film karakteri Cedric'e benzetiliyordu. Şentürk mahkemeye giderek ismini Cedric olarak değiştirmek istedi fakat asker kaçağı olduğu ortaya çıkınca kışlanın yolunu tuttu.

Bursa'da Cedric'e benzediği için ismini değiştirmeye giden Ercan Şentürk asker kaçağı çıkınca kışlanın yolunu tuttu!

Bursa’da yaşayan 24 yaşındaki Ercan Şentürk arkadaşları tarafından çizgi film karakteri Cedric’e benzetilince ismini de karakter ile aynı yapmak için mahkemeye başvurdu. Kimlik bilgileri kontrol edilen Şentürk’ün asker kaçağı olduğu tespit edilince askerlik şubesine teslim edildi.

ADLİYE PERSONELİ HAYRETE DÜŞTÜ

Bursa’da yaşayan Ercan Şentürk arkadaşları ve yakın çevresi tarafından Belçikalı karikatürist Raoul Cauvin tarafından yazılmış ve Laudec tarafından çizgiye aktarılmış bir çizgi dizi karakteri olan Cedric’e benzetilince isim değişikliği için kolları sıvadı. Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne isim değişikliği talebi ile başvuran Şentürk’ün almak istediği isim adliye personelini hayrete düşürdü.

UYAP'TA ASKER KAÇAĞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ercan ismini Cedric olarak değiştirmek isteyen gencin dava açma talebi kabul edildi ve işlemleri yapılmak üzere kimlik bilgileri istendi. Şentürk’ün Ulusal Yargı Ağı ve Bilişim Sistemleri (UYAP) üzerinden yapılan kimlik sorgusunda asker kaçağı olduğu fark edildi. Adliye koruma büro amirliğine konuyla ilgili bilgi verilmesiyle mahkemeden alınan Şentürk askerlik şubesine teslim edildi.

İKİNCİ CELSEYE KATILMAZSA DOSYASI KAPANACAK

Şentürk’ün isim değişikliği talebi ile açmak istediği davanın ilk celsesi 12 Temmuz Perşembe günü görüldü. Mahkemeye katılmayan Şentürk’ün yapılacak ikinci celseye katılmaması durumunda isim değişikliği için yatırdığı harç artacak ve üçüncü celseye de katılmadığı takdirde dosyası kapanacak.


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Bursa Cedric Ercan Şentürk asker kaçağı kışla isim değiştirme

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