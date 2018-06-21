Bursa'da cenazeye giden otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, Bursa'dan Harmancık yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 SVC 47 plakalı otobüs, bölgedeki bir maden ocağı yakınlarında şarampole devrildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı. Yaralılar, civardaki hastanelere kaldırıldı.
AA
Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti
Belçika'da evli çiftler için hükümet destekli 'seks oteli'
Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü
Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...
Katili öz amcası çıktı! Korkunç ifade: Ona aşıktım
Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı
Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı
Demirtaş: Diğer adaylar serbest kalırsam Erdoğan'ın kazanma şansının azalacağını biliyor
Sevgilisinin kafasını yüzüp kulağını kesmişti! Karar verildi...
Bekarlığa veda partisinde tanıştığı adamla kaçtı
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum