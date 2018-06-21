Bursa'da cenazeye giden otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, Bursa'dan Harmancık yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 SVC 47 plakalı otobüs, bölgedeki bir maden ocağı yakınlarında şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı. Yaralılar, civardaki hastanelere kaldırıldı.

AA



