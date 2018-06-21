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Bursa'da cenazeye giden otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 13:19 | Son Güncelleme

Bursa'nın Harmancık ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa'dan Harmancık yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 SVC 47 plakalı otobüs, bölgedeki bir maden ocağı yakınlarında şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı. Yaralılar, civardaki hastanelere kaldırıldı.

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AA


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Anahtar Kelimeler:
Bursa trafik kazası

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