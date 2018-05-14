Bursa'da FETÖ'nün kripto emniyet listesine baskın: 116 polise gözaltı

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından FETÖ’nün emniyet mahrem imamına yönelik operasyonda ele geçirilen ve çözümüne devam edilen SD kart incelemesinde FETÖ'nün 70 bin polisi farklı renk ve rakamlarla kodladığı belirlenmişti. Bunun üzerine 9 bin 500 kripto isim FETÖ’yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle açığa alınmıştı. Listedeki 6 bin kişinin FETÖ’nün emniyetteki mahrem yapılanmasında aktif görev aldığı belirlendi.
BASKINLAR DEVAM EDİYOR
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu listede oldukları tespit edilen ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaptıkları süreçte açığa alınmış kripto FETÖ’cü polis memurlarına yönelik soruşturmayı derinleştirdi. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri açığa alınan polislere yönelik baskınlarına devam ediyor. Son yapılan baskında 18 polis memuru daha gözaltına alındı. TEM ekipleri son bir hafta içerisinde 116 polis memurunu gözaltına aldı.
57 KİŞİ KOM EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI
Yine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de operasyonlara devam ediyor. Örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock kullandıkları ve örgütün finans merkezi Bank Asya’ya para yatırdıkları tespit edilen farklı meslek gruplarına yönelik şahıslara yönelik baskın düzenlendi. Son baskında 7 kişi yakalanırken, bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 57 kişi KOM ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İHA
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