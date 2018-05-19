Bursa'da gece yarısı kendi ailesini katletmişti! Zanlının sözleri kan dondurdu!

Mudanya ilçesinde yaşayan Hamza Sakin dün lise öğrencisi kızı Rümeysa (18) ile oğlu Süleyman'ı (15) alarak eşinin de bulunduğu Evciler köyündeki babasının evine gitti. Yaşadığı psikolojik hastalıklar nedeniyle ilaç tedavisi gördüğü öğrenilen Hamza Sakin, iftar vakti babası, 2 çocuğu ve eşini öldürdü.

"NAMUSUMU TEMİZLEDİM"



İHA'nın haberine göre olaydan sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Hamza Sakin ifadesinin tamamlanmasının ardından bugün geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Mudanya Adliyesine sevk edildi. Adliye girişi gazetecilerin neden yaptın sorusuna Hamza Sakin, "namusumu temizledim" diyerek cevap verdi.

NE OLMUŞTU?



Akıllara durgunluk veren olay Mudanya ilçesi Evciler köyünde yaşanmıştı. İddiaya göre uzun süredir işsiz olan ve psikolojik problemleri olduğu öğrenilen Hamza Sakin (45) Mudanya'da bir lisede okuyan oğlu S.S. (15) ve kızı Ü.S.(18)'yi de yanına alarak karısı Havva Sakin (40)'inde kaldığı babası Hasan Sakin (70)'in Evciler köyündeki evine gitti.

EVİN İÇERİSİNDE ATEŞ ETMEYE BAŞLAMIŞTI



Birlikte iftar yaptıktan sonra bilinmeyen bir sebeple cinnet getiren Hamza Sakin yanındaki tabancayla evin içerisinde ateş etmeye başlamıştı. Önce babasını öldüren Hamza Sakin daha sonra odalara kaçmaya çalışan eşi ve 2 çocuğuna da kurşun yağdırmıştı.

4 kişi olay yerinde hayatlarını kaybederken, cinnet getiren eş jandarmaya giderek teslim olmuştu.

