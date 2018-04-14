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Bursa'da hastane yangını!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 11:46 | Son Güncelleme

Bursa'daki Yüksek İhtisas EA Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin yemekhane bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yoğun duman nedeniyle hastalar tedbir amaçlı ek binaya tahliye edilyor.

Bursa'da hastane yangını!

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
AKP geldiğinden bu yana YANMAYAN KAÇ HASTAHANE KALDI. PİS PİS KOKULAR YAYILIYOR.
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