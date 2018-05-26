Bursa'da heyelan ve sel! Bir köy harabeye döndü, saatler sonra ulaşıldı

Bursa'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında meydana gelen heyelanda kapanan Bursa- Orhaneli karayolu yaklaşık 7 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Nilüfer Arama Kurtarma ve Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda selin sürüklediği araçlar, iş makineleriyle kaldırıldı.

DOĞANCI KÖYÜNDE 5 EV KULLANILMAZ HALE GELDİ



Bursa-Orhaneli karayolu üzerindeki Doğancı köyü, heyelan ve sel felaketinden en çok etkilenen yerleşim yeri oldu. Dere yatağında bulunan 5 ev kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan telef oldu. sürüklenen 6 otomobil de çamur yığınlarının altında kaldı.

Evini su basması nedeniyle geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan Münir Esen, ''Evimizdeki tüm eşyalar kullanılamayacak hale geldi. Çok şaşkınız, çok büyük bir doğal afet, evimizin başımıza yıkılmadığına dua ediyoruz. Canımız kurtuldu, ancak can malın yongasıdır, canımızı kurtardık, şimdi malımızın peşine düştük, otomobilim de sürüklendi. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay personeli, sel ve heyelanda evleri zarar gören köylülere erzak dağıttı.





