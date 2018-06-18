Bursa'da korkunç olay! Balık tutarken oltasına ceset takıldı

İnegöl'de baraja balık tutmaya giden bir genç, bir süre sonra oltasına ağır bir şeyin takıldığını fark etti. Oltayı çekmeye başlayan genç, insan cesedini görünce şok yaşadı. Genç durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
SUDAKİ CESET ÇIKARILDI
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, baraj içindeki erkek cesedinin çıkarılması için arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Hamzabey mahallesi Koca Çayı mevkiinde gelen İnegöl itfaiyesi Arama kurtarma ekipleri sudaki cesedi çıkardı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İlk belirlemelere göre 50 yaşlarındaki erkek şahsın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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