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Bursa'da korkunç olay! Balık tutarken oltasına ceset takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 09:40 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Boğazköy barajı Koca Çayı mevkiinde erkek cesedi bulundu. Balıkçı oltasına takılan erkek cesedinin kime ait olduğu araştırılıyor.

Bursa'da korkunç olay! Balık tutarken oltasına ceset takıldı

İnegöl'de baraja balık tutmaya giden bir genç, bir süre sonra oltasına ağır bir şeyin takıldığını fark etti. Oltayı çekmeye başlayan genç, insan cesedini görünce şok yaşadı. Genç durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

SUDAKİ CESET ÇIKARILDI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, baraj içindeki erkek cesedinin çıkarılması için arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Hamzabey mahallesi Koca Çayı mevkiinde gelen İnegöl itfaiyesi Arama kurtarma ekipleri sudaki cesedi çıkardı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk belirlemelere göre 50 yaşlarındaki erkek şahsın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa ceset inegöl

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