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Bursa'da korkunç olay! Genç kadını barakaya kapatıp dehşeti yaşattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 10:42 | Son Güncelleme

Bursa'da bir kadını kaçırıp bir baraka da bir haftadır zorla tuttukları belirlenen 2 zanlı jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Korkunç olay geçtiğimiz hafta Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Babasultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.Ç. (42) ve E.A. (45), M.N. (35) adlı kadını zorla kaçırıp bir haftadır bir barakada tutuyordu.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Bir vatandaşın ihbarıyla harekete geçen jandarma barakaya operasyon düzenledi. Gözaltına alınan zanlılardan Y.Ç. dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürülürken, E.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zorla tutulduğu iddia edilen M.N. ise olayın ardından ailesine teslim edildi. (İHA)

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genç kadın Bursa Jandarma operasyon

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