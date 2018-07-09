Bursa'da korkunç olay! Genç kadını barakaya kapatıp dehşeti yaşattılar

Korkunç olay geçtiğimiz hafta Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Babasultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.Ç. (42) ve E.A. (45), M.N. (35) adlı kadını zorla kaçırıp bir haftadır bir barakada tutuyordu.

OPERASYON DÜZENLENDİ



Bir vatandaşın ihbarıyla harekete geçen jandarma barakaya operasyon düzenledi. Gözaltına alınan zanlılardan Y.Ç. dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürülürken, E.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zorla tutulduğu iddia edilen M.N. ise olayın ardından ailesine teslim edildi. (İHA)

