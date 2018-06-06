Bursa'da korkutan patlama! Sunta fabrikasındaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi!

Edinilen bilgiye göre; sunta fabrikasının devam eden inşaat çalışmalarında görevli inşaat işçilerinin yatakhanesinde, işçilerin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Kısa sürede yatakhanenin tamamını saran yangında piknik tüpleri de büyük bir gürültüyle patladı. Patlamalar sırasında etraftaki araçlar da alev aldı.
FABRİKA ÇALIŞANLARI FARK ETTİ
Alevleri fark eden fabrika çalışanları durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yatakhanenin yanı sıra, 5 araçtaki yangını söndürmek için büyük çaba harcadılar. Yangın sonucu yatakhane tamamen kullanılamaz hale geldi.
5 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ
Olayda Ümit Tonbul ve Mehmet Zengin'e ait otomobiller, Turan Tezer ve Regaip Korkmaz'a ait hafif ticari araçlar ile bir kamyonet zarar gördü. Aracını yangından kurtaran Regaip Korkmaz, “Patlama olduğunu duyunca koşarak geldim. Aracımın bir kısmı yanıyordu, içinde baba yadigarı silah vardı, onu almak için yangına rağmen aracıma ulaştım. Sonrasında araçtaki yangını söndürdük, silahımı da yanmadan kurtardım. Silahımın benim için büyük önemi var. Can kaybının olmaması sevindirici. Araba önemli değil yansın” dedi. (İHA)
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