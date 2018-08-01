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Bursa'da mahalle muhtarı belediyenin yaptığı kaldırımları yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 10:51 | Son Güncelleme

Kumla Mahallesi Muhtarı Abdullah Satı, belediyenin mahallesine döşeği kaldırım taşlarını beğenmediğini belirterek, yeni döşenen taşları ayağıyla tek tek yıktı. Muhtar Satı’nın geçmişten bu yana Gemlik Belediyesi’yle arasında gerginlik olduğu iddia edildi.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir muhtar belediyenin yaptığı kaldırımları ayağıyla yıktı. İHA'nın heberine göre, Kumla Mahallesi Muhtarı Abdullah Satı, belediyenin mahallesine döşeği kaldırım taşlarını beğenmediğini belirterek, yeni döşenen taşları ayağıyla tek tek yıktı. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Muhtar Satı’nın geçmişten bu yana Gemlik Belediyesi’yle arasında gerginlik olduğu iddia edildi.

İHA


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Anahtar Kelimeler:
Gemlik Bursa muhtar Kaldırım

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