HABER

Bursa'da rehine krizi! Polise ateş açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 13:54 | Son Güncelleme

Bursa'da rehine krizi yaşanıyor. Son dakika haberine göre annesini rehin aldığı iddia edilen silahlı kişi, olay yerine giden polis ekiplerine de ateş açtı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi, Yaşar Sokak'ta ikamet eden madde bağımlısı genç silahla annesini rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve özel harekat timi sevk edildi.

POLİSE ATEŞ AÇTI

Silahlı şahıs olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş açtı.

rehine

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbir alırken, şahsı ikna çabaları devam ediyor. (DHA)

bursa


PARTNERSıfır makyaj Şeyma!Sıfır makyaj Şeyma!
Nevşehir'de infial yaratan görüntü! Köpeği canlı canlı çöp kamyonunda atarak ezdiler iddiasıNevşehir'de infial yaratan görüntü! Köpeği canlı canlı çöp kamyonunda atarak ezdiler iddiası
Yazar İzzet Yaşar hayatını kaybettiYazar İzzet Yaşar hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa rehine polis Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Şule Çet'in otopsi raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Şule Çet'in otopsi raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Annesini rehin alan şahıstan topluma ne faydası olur.imha edin gitsin
ohhh rehine de var ustelik 1. derece yakini.. hukuken hersey tamam.. vurun gitsin
Dogru söylemis yedigi tabagin icine edeni devletine milletine ates acanlarin sonu idam olmasi gerek katiliyorum bunlari idam etmek gerekki bir daha böyle islere kalkismasinlar,yoksa yarin dahada güclenerek ve kinlenerek devam edeceklerdir.saygilar
VURUN GEBERSIN SILESINE HAYRI YOK
Diğer Haberler
Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Kayınvalidesinin yemeğine öyle bir şey kattı ki, duyanlar isyan etti

Kayınvalidesinin yemeğine öyle bir şey kattı ki, duyanlar isyan etti

Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

Son dakika! KPSS sonucu açıkladı - ÖSYM KPSS sonuç sorgulama sayfası

Son dakika! KPSS sonucu açıkladı - ÖSYM KPSS sonuç sorgulama sayfası

Görüntüsünü çeken adamı kameraya alıp böyle ifşa etti

Görüntüsünü çeken adamı kameraya alıp böyle ifşa etti

Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı

Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.