Bursa'da sel baskını! Yollar dereye döndü, araçlar yolda kaldı

Bursa’da son 2 gündür devam eden bulutlu hava dün geceden itibaren yerini yağmura bıraktı. Bu akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakalandı.
TAŞKINLAR YAŞANDI
Özellikle Uludağ'da yağış 70 mm'nin üzerine çıkınca Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinin Uludağ'a komşu olan mahallelerinde taşkınlar yaşandı. Osmangazi ilçesi Doburca Mahallesinde bazı iş yerlerini su bastı. Bursa’nın dağ ilçeleriyle ulaşımını sağlayan Bursa-Orhaneli karayolu sel suları nedeniyle trafiğe kapandı.
ARAÇLARININ İÇERİSİNDE MAHSUR KALDILAR
Araç sürücüleri jandarma ve polis ekipleri tarafından geri çevrilirken yolda kalan vatandaşlar içinde bölgeye AFAD ve Bursa itfaiyesinden ekipler gönderildi. Özellikle Doburca ve Misi bölgesinde bazı dere yatakları taşarken Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Körhekim ve Söğütalan köyleri arasındaki yolda sel suları nedeniyle kapandı. Yolda mahsur kalan sürücüler araçlarının içerisinden çıkıp cep telefonlarıyla görüntü çekti. (İHA)
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