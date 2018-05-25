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Bursa'da sel! Bir anda bastıran şiddetli yağış kamyonu sürükledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 20:46 | Son Güncelleme

Bursa'da akşam 17:00'de başlayan şiddetli yağış sel ve taşkınlara neden oldu. Bir çok evi ve bir çocuk kreşini de su bastı. Kreşte mahsur kalan çocuklar kısa sürede tahliye edildi. Sel suları Doğancı Barajı yakınlarında bir çok aracın mahsur kalmasına neden olurken bir kamyonu da sürükledi.

Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Mustafakemalpaşa ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki 800 haneli Taşpınar köyünde oluşan sel nedeniyle evler sular altında kalırken, 3 koyun boğularak telef oldu. Evlerdeki sular da itfaiye ekipleri tarafından boşaltıldı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI, KAMYON SÜRÜKLENDİ

Bursa'nın Orhaneli yolu üzerindeki Doğancı Barajı yakınlarında ise sel suları nedeniyle araçlar yolda kaldı. Sel suları bir kamyonu sürüklerken, araç sürücüleri yola devam etmek için suların çekilmesini bekledi.

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KREŞTEKİ ÇOCUKLAR KURTARILDI

Bursa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Nilüfer Deresi taştı. Merkez Osmangazi İlçesi Hadavendigar Mahallesi Bent Caddesi'ndeki bazı ev ve iş yerleri sular altında kalırken özel bir kreşte mahsur kalan çocukları ise aileleri kucaklarında taşıdılar. Sel nedeniyle Bursa'nın Orhaneli ile ulaşımını sağlayan karayolu ise trafiğe kapandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa sel sağanak yağış

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