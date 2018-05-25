Bursa'da sel! Bir anda bastıran şiddetli yağış kamyonu sürükledi

Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Mustafakemalpaşa ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki 800 haneli Taşpınar köyünde oluşan sel nedeniyle evler sular altında kalırken, 3 koyun boğularak telef oldu. Evlerdeki sular da itfaiye ekipleri tarafından boşaltıldı.
ARAÇLAR YOLDA KALDI, KAMYON SÜRÜKLENDİ
Bursa'nın Orhaneli yolu üzerindeki Doğancı Barajı yakınlarında ise sel suları nedeniyle araçlar yolda kaldı. Sel suları bir kamyonu sürüklerken, araç sürücüleri yola devam etmek için suların çekilmesini bekledi.
KREŞTEKİ ÇOCUKLAR KURTARILDI
Bursa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Nilüfer Deresi taştı. Merkez Osmangazi İlçesi Hadavendigar Mahallesi Bent Caddesi'ndeki bazı ev ve iş yerleri sular altında kalırken özel bir kreşte mahsur kalan çocukları ise aileleri kucaklarında taşıdılar. Sel nedeniyle Bursa'nın Orhaneli ile ulaşımını sağlayan karayolu ise trafiğe kapandı.
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