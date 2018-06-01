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Son dakika! Bursa'da Türk Telekom bayisinde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 14:32 | Son Güncelleme

Bursa'da Türk Telekom'un kent meydanındaki bayisinde meydana gelen silahlı kavgada Murat Yenikapı öldü, Abdullah Y. ile Abdurrahman Y. yaralandı. Olaya karıştığı öne sürülen N.V.B. ise tabancası ile yakalandı.

Bursa'da bir GSM bayiinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayın zanlısı polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 14.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanındaki bir GSM bayiinde geldi. İddiaya göre, N.V.B. isimli zanlı GSM bayiine girip husumetli olduğu belirtilen kişilere silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda Murat Yenikapı, olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Abdullah Y. ile Abdurrahman Y. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan zanlı ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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DHA

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Bursa türk telekom Son dakika

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
yavaş ve pahalı internetin sonucu hep bunlar delirttiniz lan milleti
Hadi bakalım hayırlısı Müjdeli haberler
bu aralar bütün haberleri adananın elinden aldın. Bursa hayırdır....
teksas oldu ülke. nerden buluyorlar bu silahları
15 temmuzdan sonra silah temini zor değil artık sanırım
milleti kertiyorlar delinin biri çıkmıştır
Bu ülkede saray ve çevresi haric hiç kimsenin huzur ve güvenliği yoktur halk köledir emekli borç içinde esnaf bitik asgari ücretli zaten evi bulamıyor saray
Arızanızı en kısa sürede halledecez 48 saat sonra sorununuz çözülecek diye diye 1 ay geçirirler millet delirir tabi
akn ye sinirlenen biri basmıştır
normaldir. yıllar önce kapatmış olduğum internetin borcunu 2 katı olarak ödettiler, gerekli evrakları yolladım ancak yapacak birşey yok ödeyin sonra davanızı açın dediler. o yüzden ölenlere başsağlığı ailesine sabır dilerim. ancak telekomun zararını umarım daha fazla olur.
ben yanındayım duymadım susturucu var sanırım
bende duymadım 2 dakika mesafedeyim
şimdi olay yerindeydim.ordan geçtim. her yer kan.
İpini koparan silah taşıyor.Devlet uyuyor.
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