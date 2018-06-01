Son dakika! Bursa'da Türk Telekom bayisinde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da bir GSM bayiinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayın zanlısı polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 14.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanındaki bir GSM bayiinde geldi. İddiaya göre, N.V.B. isimli zanlı GSM bayiine girip husumetli olduğu belirtilen kişilere silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda Murat Yenikapı, olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Abdullah Y. ile Abdurrahman Y. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan zanlı ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA



