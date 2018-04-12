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Bursa'da uzun namlulu silahla minareye çıkan adam için Özel Harekat alarm durumuna geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 19:35 | Son Güncelleme

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, elindeki pompalı av tüfeğiyle caminin minaresine çıkan 39 yaşındaki Murat T. polisi alarma geçirdi. Bölgeye Özel Harekat timleri sevk edildi.

Bugün saat 18.00 sıralarında, Beşevler Mahallesi’ndeki Kuba Camii’ne gelip, elindeki pompalı av tüfeğiyle minareye çıkan bir kişi, "Çocuklarımın annesi yok, yakında babaları da olmayacak" diye bağırmaya başladı.

Haber verilmesi sonucu, olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisler ikna etmeye çalışırken, Murat T. elindeki pompalı av tüfeğini havaya doğru birkaç el art arda ateşledi. Çevredekiler panik yaşarken, polisin ikna çabaları sürüyor.

’20 MERMİM VAR, GEREKİRSE ÇATIŞIRIM’

Hakkında tutuklama kararı çıktığını, cezaevine girmek istemediğini söyledi. Murat T., "20 mermim var, gerekirse çatışırım" diye bağırdı. Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekat ekipleri de olay yerine geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Nilüfer Minare cami pompalı Özel Harekat

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
1999 krizinin aynisini yasiyoruz bu gunlerde' ekonomi çokuyor insanlar ruhsal çokuntu icinde bu mhp ne zaman koalasyon veya ittifaka girse ulke ekonomik krize giriyor ama suc reiste kendisine hayrı olmayan bahceliyi niye yanina alirsin.
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