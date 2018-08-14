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Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 20:32 | Son Güncelleme

Bursa Dobruca Mahallesi dağ yolunda yolcu otobüsü şarampole devrildi. Çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Kaza bölgesine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı

Ayrıntılar geliyor...

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Bursa Dobruca Mahallesi dağ yolu yolcu otobüsü yolcu otobüsü şarampole devrildi Kaza trafik kazası

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