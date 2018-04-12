Bursa'daki cinayet anı saniye saniye kamerada

Olay, Kestel ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk babası beyaz eşya tamircisi Erhan Kırsaçoğlu (47), 3 çocuk babası spor eğitmeni Ali Özden (39) ile yolda karşılaştı. Aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 şahıs tartıştı. Bu sırada belindeki tabancayı çeken Erhan Kırsaçoğlu, Özden'e ateş açtı. Markete sığınan ve yerden kalkamayan Özden, 112 ekipleri tarafından kaldırıldığı Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli, Kırsaçoğlu tutuklandı.

Öte yandan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin Özden'i kovaladığı ve ateş ettiği görülüyor. Daha sonra Özden ve şüphelinin markete girdiği, çevredekilerin paniklediği görüntülerde yer aldı.