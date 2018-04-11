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Bursa'daki okulda dehşet! Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 09:55 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu ilkokulunda polis memuru olduğu öne sürülen bir veli, tartıştığı okul müdüresi ve öğretmeni silahla yaraladı. Yaralı eğitmenler hastaneye kaldırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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bursal Okul silah Veli

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
her önüne geleni polis yapıp düzgün bir eğitimden geçirmezsen sonuçları böyle olur
Öğretmen e şiddete HAYIR
Dün Eskişehir Bugün Bursa Harikaaaaa. Ülkemiz Mükemmel Bir Hal Almaya Başladı.. VURAN VURANA..
egitim.ve ögretimin bittiği okullarda inşallah devamı olmaz bu olayların.
öğretmenler yaşamason zaten ?
bu veliler öğretmeni degerlendirecek demi. devam edin devam meb.
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