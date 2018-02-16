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Bursa'daki saldırıyı o örgüt üstlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 06:31 | Son Güncelleme

Bursa'da, geçen 3 Şubat'ta çevik kuvvet polisine yönelik bombalı saldırıyı Marksist Leninist Komünist Parti'nin (MLKP) üstlendiği bildirildi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde geçen 3 Şubat sabahı yaya köprüsüne bırakılan EYP (El Yapımı Patlayıcı) bombanın infilak etmesi sonucu, olay anında köprüden geçmekte olan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru yaralanmıştı. Patlamanın ardından yapılan incelemede bombanın, çivi ve barut ile güçlendirilmiş EYP olduğu tespit edilmişti. Polise yönelik terör saldırısını MLKP üstlendiği bildirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, olayın faili ya da faillerini yakalamak için geniş çaplı soruşturmaya devam ediyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa bombalı saldırı polis MLKP

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şimdi de koministler terörist oldu..feto el kaide isit dini terörist..pkk pyd ypg ırk teröristi..komistlerde terörist oldu..chp de teröristmiş..iyi parti fetocuymuş..saadet partisi de feto baglantılı..mhp ırkcı kan emici vampir diyorlardı şuan canım cicim oldu..esad katil..abd terör destekçisi..almanya belçika hatta tüm avrupa terör destekçisi..akp ise ak kaşık sadece kandırılıyormuş..ülkede hakimler fetocu..asgari ücret yerlerde..saymadığım çok şey var roman olur yazsam..kim gelirse gelsin daha kötü olamaz zaten bundan kötüde olmadı Türkiye hiç..
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